شكرا لقرائتكم عمر جابر يتبرع لصندوق "تحيا مصر" ولأندية المظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن عمر جابر لاعب بيراميدز تبرع بمبلغ مالي لصالح صندوق "تحيا مصر" وكذلك لصالح أندية المظاليم المتضررة من توقف النشاط الرياضي لظروف انتشار فيروس كورونا.

قال شوبير في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تاسم سبورتس: عمر جابر اتصل بنا وأبلغنا أنه تبرع بمبلغ مالي لصالح صندوق "تحيا مصر" ولصالح أندية المظاليم الذين يعانون من توقف دخلهم بسبب توقف نشاط كرة القدم.

ونفى عمر جابر لاعب بيراميدز أن يكون قد طالبه مسئولي بيراميدز بتخفيض عقده، بسبب القيمة الكيرة في عقده مع النادي مؤكدا أنه لم يتلق عرضا من الأهلي ولكنه مجرد كلام عن اهتمام مسئولي القلعة الحمراء بالتعاقد معه.

وعن اللعب للأهلي: "أحترم الأهلي ولكن أنا ابن من أبناء الزمالك وأحسب أنني زملكاوي، وأنا واحد من جماهيره، خاصة بعد لافتة قدوم الجماهير البيضاء تحت منزلي لتوديعي بعد خوض تجربة الاحتراف".

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وعن تفكيره في الرحيل بعد تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي علق: اتصلت بأحمد فتحي وهنأته على الانضمام لبيراميدز، وترتبطني به علاقة قوية وهو قدوة لي، وأعرفه منذ كان في صفوف الاسماعيلي لأنه تدرب تحت قيادة والدي محمود جابر مع الدراويش، مشددا على أنه سيكون على إضافة ولا أشعر بضيق لقدومه إلى النادي.

وعن العودة للزمالك في الموسم الجديد أكد أن الزمالك بيته ولن يتأخر عنه في أي وقت ولكنه يرتبط بعقد لمدة موسمين مع بيراميدز ، والزمالك لم يطلب التعاقد معي بشكل رسمي حتى الآن.