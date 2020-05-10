شكرا لقرائتكم محمد يوسف: تلقيت الكثير من العروض بعد رحيلي عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنه تلقى الكثير من العروض للعودة للتدريب بعد رحيلي عن القلعة الحمراء لكن الإتفاقات لم تكُتمل.

وأضاف يوسف في تصريحات تليفزيونية، أن العروض التي تلقيتها من فرق داخل الدوري المصري لكن الإتفاقات النهائية لم تصل للمرحلة النهائية، مُشدداً على أنه ينتظر التوقيت المناسب للعودة للتدريب من جديد .