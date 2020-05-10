وليد سليمان: الدورى ماركة مسجلة بإسم الأهلى ونستحق لقب موسم "كورونا"

جدة - عمرو شويل

أكد وليد سليمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه الآحق بالتتويج بمسابقة الدوري هذا الموسم حال إلغاءه

وقال وليد سليمان،في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق :":"الأهلي هو الاحق بالتتويج ببطولة الدوري حال إلغاءه، نظرا للفارق الكبير في النقاط بينه وبين أقرب منافسيه".

واضاف:"الدوري دائما بإسم الأهلي، والدليل على ذلك ما حدث الموسم الماضي، بفوزنا بالمسابقة بفارق عدد من النقاط عن الزمالك".

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وعن رأيه في رحيل احمد فتحي، قال:"فتحي، لاعب كبير، وإضافة لأي مكان، وهو من القلائل الذين لعبوا في جميع البطولات"، مضيفا:"لو كنت مكان فتحي، لاخترت الاعتزال داخل الاهلي، فالاعتزال في النادي لا يقدر بثمن".