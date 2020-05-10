شكرا لقرائتكم الحاوى: نصحت حسام عاشور بالاعتزال فى الأهلى والمسمار لم يتخذ قراره النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد سليمان نجم الأهلى عن رأيه في رفض إدارة النادى الأحمر تجديد عقد حسام عاشور بسبب عدم حاجة السويسرى فايلر لخدماته الفنية.

أضاف الحاوى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق :" عاشور، من ارجل اللاعبين داخل الأهلي، وتحدثت معه وطالبته بضرورة اعتزال لعب الكرة وهو يرتدي قميص الأهلى، لأنه لن يحقق ما حققه مع الاهلي في اي نادي اخر"، مضيفا:"انا مهما حصلت على بطولات لن أصبح حسام عاشور".

تابع نجم الأهلى "عاشور، حتى الان لم يتخذ قراره النهائي، واتمنى ان يعتزل مع النادي الأهلي، في نهاية الموسم الجاري".

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وأشار:"طموحي، هو الاعتزال داخل النادي الأهلي، فمن الصعب على اي لاعب ان يلعب داخل القلعة الحمراء لمدة طويلة، ويعتزل داخل النادي".وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

وتراجع وليد سليمان، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.