شكرا لقرائتكم فريد عن الترشح لانتخابات الجبلاية: مش يمكن يقولوا اللي مفيهوش شعر ما ينزلش! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق الكشف عن خوض انتخخابات الجبلاية القادمة، سواء بالنزول على منصب الرئاسة أو غيره، مؤكدا أنه لن يحدد موقف سوى بعد معرفة اللائحة الجديد التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تاسم سبورتس: لن أحدد موقفي من الانتخابات حالياً، مش يمكن يقولوا اللي مفيهوش شعر ما ينزلش الانتخابات!، منتقدا وجود مندوبة من الفيفا لمناقشة أمر لائحة الجبلاية، لأنه لم يحدث مثل هذا الأمر في اتحاد الكرة من قبل.

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شدد على أن المندوب السامي المتواجد في زيورخ هو من يشرع لائحة اتحاد الكرة وليس الجمعية العمومية ومنذ متى يدار اتحاد الكرة عن طريق مندوب الفيفا؟ ، مؤكدا أن حقوق أندية الجمعية العمومية في اتحاد الكرة مهدرة.

أضاف أن قرار عودة الدوري بيد لدولة المصرية، وإن كنت ارى أنه من الأفضل إلغاء الموسم الحالي، خشية من زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا، مطالبا وزير الرياضة بإنشاء لجنة للعلاقات الخارجية لمعرفة الأحداث الخارجية، بدلا من ترك الأمر للآخرين.