شكرا لقرائتكم فريد: برادلي قالي هروح أكسب غانا في كوماسي قبل السداسية التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن هاني أبو ريد رئيس اتحاد الكرة السابق طلب منه دخل انتخابات اتحاد الكرة في انتخابات 2012، مشيرا غلى أن علم بقرار استبعاد أبو ريدة من الانتخابات فب هذه الانتخابات أثناء جولتهم بأسيوط.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: عملت نائبا لجمال علام في اتحاد الكرة لمدة ثلاث سنوات ونصف دون أية خلافات، مؤكدا أنهم وقعوا عقد رعاية مع احدى شركات اكلابس الألمانية العالمية بمقابل مالي رغم تراجع تنصيف مصر في ذلك الوقت.

شدد على أن زكي عبد الفتاح هو من تسبب في توتر علاقة اتحاد الكرة بالأمريكي بوب برادلي، كاشفا أن عبد الفتاح لب الحصول على راتب 15 يوم من اتحاد الكرة بدون حق وجمال علام رفض منحه هذا المبلغ، وقام بتأليب برادلي على مسئولي الجبلاية.

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نفى أن يكون محمد أبو تريكة لاعب المنتخب السابق قد افتعل مشكلة قبل مباراة مصر ضد غانا في كوماسي والتي خسرها الفراعنة بسداسية، مشيرا إلى أنه لم يشرف على المنتخب سوى في مباراة الإياب ضد غانا والتي فاز فيها الفراعنة بهدفين.

أكد أن برادلي قال لي سأذهب إلى غانا للفوز عليهم في كوماسي قبل الماراة بثلاثة أيام، وشعرت بأنه مغيب لأنه لو خطط للصعود لكان من الأفضل التركيز على التأمين من أجل الخروج بنتيجة إيجابية سواء تعادل أو خسارة ولو بهدف ، مشيرا إلى أن برادلي مدرب جيد ومخلص وكان يلعب بفكر هجومي بحت.

شدد على أن برادلي مدرب ممتاز وكنت مقتنع به للغاية ولكن الضغوط كانت قوية علينا لإقالته، كاشفا أن وائل جمعة تم الغدر به في انتخابات اتحاد الكرة رغم أنه شخص محترم للغاية ولم يكن على دراية بالمؤامرات.