شكرا لقرائتكم وليد سليمان: الخطيب أسطورة لن تتكرر وإكرامى شال الأهلى كتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وليد سليمان
كشف وليد سليمان نجم النادى الأهلى عن خليفته في القلعة الحمراء في الفترة القادمة.
قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق :" شادي رضوان ووليد مصطفى، لاعبا بقطاع الناشئين، أتوقع أن يكونا خليفتي".
أكد وليد سليمان ان شريف إكرامي، حارس الأهلي، اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي بسبب المشاركة.
تابع :" شريف إكرامي، حارس مرمى كبير، وشال الأهلي كتير في بعض الأوقات الصعبة، ولكنه اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي، بسبب رغبته في المشاركة بشكل اساسي".
وأضاف:"شريف إكرامي، تحدث معنا بأنه قرر الرحيل بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي".
وأشار:"محمود الخطيب، رئيس الأهلي يقدرني وافتخر بذلك، حيث كان دائما يقول للاعبين الكبار سيكون لهم دور داخل النادي بعد الاعتزال ويقول لنا'(انتم. أفضل مننا)".
وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .
وتراجع وليد سليمان، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.
يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.
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