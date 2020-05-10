وليد سليمان: الخطيب أسطورة لن تتكرر وإكرامى شال الأهلى كتير

جدة - عمرو شويل

كشف وليد سليمان نجم النادى الأهلى عن خليفته في القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق :" شادي رضوان ووليد مصطفى، لاعبا بقطاع الناشئين، أتوقع أن يكونا خليفتي".

أكد وليد سليمان ان شريف إكرامي، حارس الأهلي، اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي بسبب المشاركة.

تابع :" شريف إكرامي، حارس مرمى كبير، وشال الأهلي كتير في بعض الأوقات الصعبة، ولكنه اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي، بسبب رغبته في المشاركة بشكل اساسي".

وأضاف:"شريف إكرامي، تحدث معنا بأنه قرر الرحيل بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي".

وأشار:"محمود الخطيب، رئيس الأهلي يقدرني وافتخر بذلك، حيث كان دائما يقول للاعبين الكبار سيكون لهم دور داخل النادي بعد الاعتزال ويقول لنا'(انتم. أفضل مننا)".