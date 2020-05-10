وليد سليمان: أطالب بإنشاء مادة في التدريس إسمها النادى الأهلى

جدة - عمرو شويل

طالب وليد سليمان نجم الأهلى بإنشاء مادة في التدريس إسمها النادى الأهلى حتى يتعلم منها الناس.

أكد وليد سليمان، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق إنه تعلم كثيرا داخل القلعة الحمراء منذ انضمامي للنادي.

أضاف :"تعلمت الكثير داخل النادي الأهلي، من حيث الالتزام والإصرار على تحقيق الفوز، وعدم فقدان الأمل على تحقيق الفوز، مهما كانت النتائج"، مضيفا:"اطالب بإنشاء مادة في التدريس اسمها النادي الأهلي، عشان الناس كلها تتعلم".

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

وتراجع وليد سليمان، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.

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