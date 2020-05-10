وليد سليمان يكشف عن أقرب البطولات لقلبه مع الأهلى

جدة - عمرو شويل

تحدث وليد سليمان نجم الأهلى عن أقرب بطولة لقلبه حققها مع القلعة الحمراء قائلا "بطولتي دوري أبطال إفريقيا عامي 2012، 2013، حيث مررنا بظروف صعبة جدًا عقب أحداث بورسعيد".

قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق :" بطولة 2012 شهدت تعادلنا في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي هنا في القاهرة، ثم حصد اللقب باستاد رادس، وفي 2013 الفريق كان مليء بالإصابات قبل تحقيق اللقب على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي".

وعن أقرب لاعب له من الزمالك، قال: "هناك محمد عبد الشافي، وعمر جابر قبل رحيله لنادي بيراميدز، وأيضًا محمود فتح الله وطارق حامد ومحمود علاء".

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وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

وتراجع وليد سليمان، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.