وليد سليمان: كنت سألعب لإنبي أو بتروجت حال عدم تجديد عقدى مع الاهلى

جدة - عمرو شويل

قال وليد سليمان نجم الأهلى إن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي أكد له بأن النادي يقدره جيدا موضحا أنه في حال عدم رغبة مسئولي الأحمر في تجديد عقده كان سينتقل إلى إنبي أو بتروجت، مؤكدا أنه لا يمكن اللعب لنادى منافس.

أكد الحاوى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق أن التجديد مع النادي الأحمر، لم يأخذ وقت كبير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حزين بسبب الاهتمام الكبير الذي وجدته من المسئولين بهذا الأمر والذي لم يحدث قبل ذلك.

واختتم: "لا أحب اللاعب الذي يمضي وقتا كبيرا داخل النادي، ثم يتركه ويرحل لناد منافس".

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

وتراجع وليد سليمان، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.

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