شكرا لقرائتكم فريد: أبو تريكة تجاهل فضل حسن الشاذلي الذي تبناه بالترسانة.. ووقع للأهلي في غيابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق ، أنه ابتدى لعب الكرة في سن الـ12 عاما بقطاع الناشئين بالزمالك جيل فاروق جعفر ومحمود سعد وعلي خليل ومحمود الخواجة وفكري صالح، مشيرا إلى أنه انتقل للترسانة موسم 1970 / 1971 ولعب ضمن الجيل الذهبي للشواكيش حتى عام 1978.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تاسم سبورتس: كنت على علاقة بالفريق الراحل عبد المحسن مرتجي رئيس الأهلي الأسبق، وعرض علي اللعب في الأهلي عام 1979 وتم الاتفاق بعد الحصول على موافقة صلاح الشاهد رئيس الترسانة وقتها، ولكن لم يتم قيده وقتها ليسافر بعدها إلى ألمانيا بسبب أعمالنا الخاصة هناك وتركت كرة القدم تماماً.

تحدث عن انتقال محمد أبو تريكة للأهلي، قائلا: أبو تريكة كان مقرا أن يرحل في يناير أو يرحل بنهاية الموسم مجانا، والراحل حسن الشاذلي كان متبنيه، ويحزنني أن أبو تريكة تجاهل فضل الشاذلي عليه ولم يثني عليه، وعلمت بتوقيعه للأهلي بعد عودتي من أداء العمرة، وكانت ابنتي تغير من جلوسي المتكرر مع أبو تريكة واشتكت لوالدتها بسبب أنني أتجاهل وجودها في النادي لدى جلوسي مع تريكة.

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تابع: أبو تريكة انضم للأهلي مقابل 450 ألف جنيه ، واتفقت على الجلوس مع حسن حمدي رئيس الأهلي السابق الذي أخبرني بتوقيع تريكة، وطلب ضم اللاعب، وأكد لي أنه وقع وكان يتواجد في الجلسة عدلي القيعي الذي كشف لي العقود التي وقع عليها اللاعب حينها.

أردف : كان لدي انتخابات الترسانة بعدها بأيام وأول مباراة لتريكة مع الأهلي ضد الترسانة فريقه السابق، وهو سجل الهدف الأول، واحتفل بالهدف كأنه أحد أبناء الأهلي ، مشيرا إلى أن أبو تريكة رفض "شنطة فلوس" من الزمالك بعدما حصل على 750 ألف جنيه نقدا، وكان يخشى أن يذهب بهم إلى المنزل خشية من تعرضه للسرقة، وتحدث معي عن كيفية التصرف في الأمر، وطلبت من أحد موظفي الأمن التوجه معه إلى الزمالك لإعادة المبلغ، لاسيما أنه كان يفضل اللعب للأهلي، وانتقل إليه بمقابل أقل من الزمالك.