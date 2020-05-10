شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يطلب الحارس المنذري من الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365” قدم نادي خورفكان عرضاً رسمياً لاستعارة حارس مرمى الوصل سلطان المنذري (25 عاماً) للمشاركة في صفوف «نسور الخور» الموسم القادم، خاصة في ظل العروض المغرية التي تلقاها حامي عرين أبناء الخور محمد يوسف من أندية دوري الخليج العربي، لاسيما أن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

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