«استادات» تدشن15 نادياً جديداً في مصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة استادات المصرية عن تدشين 15 نادياً في مختلف محافظات مصر، وذلك من أجل المشاركة في مختلف البطولات الكروية والرياضية في الفترة المقبلة.

وقامت الشركة بالإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من نادي سيتي في 15 محافظة مصرية، وأكد مصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالشركة: إن لكل ناد مجلس إدارة وتصريحاً منفصلاً، ما يضمن مشاركة الفرق ال15 في مسابقة الدوري أو الكأس سوياً.

وأشار طنطاوي إلى أن الهدف من تأسيس هذا الكم من الأندية في وقت واحد، هو تطوير الرياضة المصرية وتوفير مكان آمن وترفيهي للأسرة المصرية، خاصة أن الأمر لن يقتصر على كرة القدم فقط، بل سيمتد للرياضات الأخرى.

كما تنوي الشركة افتتاح أكبر أكاديمية في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب الكروية، وستكون تحت إشراف ورعاية نخبة من المدربين في العالم.