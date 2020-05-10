سيف بن زايد يمنح الوصل ميدالية خدمة المجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نادي الوصل ممثلاً في راشد بالهول رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد العامري المدير التنفيذي ميدالية خدمة المجتمع وذلك تقديراً لجهود النادي البارزة في دعم وتعزيز الأنشطة الرياضية على كافة المستويات، ما كان له أثر إيجابي على سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة دولياً.

ويأتي هذا التكريم لنادي الوصل من قبل سمو الشيخ سيف بن زايد بمثابة ميدالية تكريمية للجهود التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوصل في الفترة الأخيرة على أكثر من صعيد.

وكان ظهور الرئيس البرازيلي في الفترة الأخيرة مرتين عبر وسائل الإعلام وهو يرتدي قميص نادي الوصل ومعه علم دولة الإمارات، قد ترك أصداء إيجابية كبيرة، وأكد القيمة التي أسهم بها في الترويج لاسم النادي وعلم الدولة.

وتوجه راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

واعتبر بالهول أن تكريم سموه وسام فوق الصدور، ودافع للمزيد من العمل والنجاح من أجل راية الدولة واسم النادي الذي نعتز بخدمته على كل الصعد.

على الجانب الآخر، يدرس مسؤولو النادي ملف أكثر من لاعب من أجل حسم ملف اللاعبين الأجانب للموسم الجديد، بعدما تم التخلي عن الثلاثي الأجنبي المكون من البرازيلي جالفاو والألماني ستريش والأكوادوري غايبور.

وبات الأرجنتيني أوروز لاعب الوصل الجديد الحدث الأبرز في وسائل الإعلام العالمية، بعدما أصبح أول صفقة انتقال في زمن ما بعد كورونا على مستوى العالم، وهو ما أسهم في جذب النادي واللاعب المزيد من الأضواء.

كما يتوقع أن يقوم مسؤولو النادي بتقييم إعادة قيد اللاعب رونالدو منديز بعد شفائه من الإصابة التي تسببت في ابتعاده عن الملاعب في الموسم الماضي، على أن يبقى حسم هوية الأجنبي الرابع رهن رؤية المدير الفني وإن كانت البوصلة تشير إلى البحث عن مدافع يتولى قيادة خط الظهر الأصفر.

أما على مستوى اللاعبين المقيمين، فلا يزال مسؤولو النادي يتعاملون مع الأمر بهدوء وتركيز، على أن يتم انتظار ما ستؤول إليه قرارات الرابطة واتحاد اللعبة حول عدد اللاعبين الذين سيتم قيدهم ومشاركتهم في المباريات، علماً أن الغاني جورج تمكن الموسم الماضي من تحقيق نقلة نوعية في أدائه ما ساعده على حجز مكان في التشكيل الأساسي، إلى جانب جذب بعض العروض التي حصل عليها النادي من أجل كسب توقيع اللاعب.