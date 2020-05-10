الشهياري: الصحة والسلامة أهم من كرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح سالم الشهياري لاعب فريق العروبة أن صحة وسلامة الجميع أهم من كرة القدم، مبيناً أن مكافحة تفشي فيروس كورونا أولوية لضمان سلامة أفراد المجتمع.

وعن توقعاته بشأن مصير الموسم الكروي واستكمال دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى: الصحة والسلامة هي الأهم في هذه المرحلة، كرة القدم ليست أهم من سلامة الناس، علينا في البداية أن نضمن السلامة للجميع ومن ثم نفكر في عودة النشاط.

وأكد الشهياري تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية وقال إنه يتطلع للأفضل مع ناديه العروبة بعد عودة النشاط، مبيناً أنه يتدرب بشكل منفرد للحفاظ على لياقته البدنية، ووصف الشهياري تجربته مع العروبة بالمميزة خاصة أن الفريق كان قريباً من الصعود إلى دوري الخليج العربي.

وتقدم الشهياري بالشكر لمجلس إدارة نادي العروبة برئاسة علي بن عباد للدعم الكبير الذي وجده منهم خلال فترة علاجه وقال ان النادي تكفل بكافة تفاصيل العلاج.

وأكد سالم الشهياري أن نادي العروبة ناد مميز ويستحق اللعب في دوري الخليج العربي، مبيناً أن اللاعبين والجهاز الفني والإدارة يعملون بجد واجتهاد لتحقيق هذا الهدف، وقال إن الفريق كان يحتاج لقليل من الحظ للصعود في الموسم الماضي لكن الظروف لم تخدم الفريق، متمنياً أن يوفق هو وزملاؤه في تحقيق الصعود إلى المحترفين.