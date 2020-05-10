بحث تحضيرات البطولات المقبلة للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أكد عبد الناصر الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات أن تعليق البطولات الدولية والقارية والمحلية فرض واقعاً جديداً يتطلب التأقلم معه ، وكشف عن وضع برنامج جديد لجميع اللاعبين استعداداً للفترة المقبلة، في حال عودة النشاط في أغسطس.

وقال خلال جلسة حوارية مع لاعبي منتخب الرجال للدراجات إن على الجميع مواصلة التدريبات والالتزام بكافة التوصيات للحفاظ على اللياقة البدنية.

ووجه رسالة للاعبين قائلاً: أنتم كلاعبين على دراية تامة بكيفية التعامل مع هذه المرحلة وتعلمون أن هناك توازناً بين الحجر المنزلي والتدريب الفردي ونظراً للتوقعات بعودة النشاط مع بداية شهر أغسطس على المستوى الدولي والقاري، سنعمل على وضع برنامج جديد استعداداً للبطولات المقبلة.

وشهدت الجلسة بحث المتطلبات والاطّلاع على برنامج التدريب الذي أعده المدرب بدر ميرزا مع لجنة المنتخبات الوطنية، وقال عبد الناصر الشامسي إن الجهاز الفني يتابع اللاعبين من خلال برنامج «زي وفت» وذلك للتأكد من تنفيذ برنامج التدريب .وقال بدر ميرزا مدرب المنتخب إن ثقته كبيرة في اللاعبين وأنهم ملتزمون بالحفاظ على مستواهم البدني والفني، كما أن التنسيق بينه وبين الاتحاد متواصل للوقوف على آخر الاستعدادات في حال عودة النشاط.