شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع حول الـ « فار» في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، استطلاع رأي أندية الدوري الممتاز في تطبيق تقنية ال«فار» في الدوري المصري من عدمه، في حال صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بعودة الدوري الذي يتم تعليقه بسبب فيروس كورونا.

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