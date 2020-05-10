لائحة انتخابات الاتحادات تتصدى لـ«التربيطات» بالقائمة المغلقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ستشهد لائحة انتخابات الدورة الأولمبية الجديدة المقررة حتى 2024 تطوراً جديداً بعدما انتهت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية إلى صيغة توافقية على بنودها، ومن أبرزها اعتماد نظام القوائم المغلقة، على أن تعتبر القائمة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات هي الفائزة بالانتخابات (المادة 68 من اللائحة الاسترشادية) وتحمل المادة تغييراً جذرياً في النظام الانتخابي، وتنتظر اللائحة اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية لتجاز قبل أن تدخل حيز السريان لتحكم العملية الانتخابية، وحال اعتماد نظام القائمة فإنه سيتصدى للتربيطات التي كانت سمة رافقت انتخابات الدورات السابقة.

ويهدف التغيير في النظام الانتخابي إلى تفعيل أداء الاتحادات من خلال القوائم بغرض تحقيق أكبر قدر من التفاهم والانسجام بين أعضاء مجلس الإدارة من أجل تقديم الأفضل بعدما رصدت الهيئة من خلال فريق المتابعة والرقابة قصوراً في التفاعل من أعضاء مجلس إدارة بعض الاتحادات.

وحددت المادة 68 من اللائحة الاسترشادية التي وزعت على الاتحادات لأخذ رأيها في الشأن الانتخابي وغيره من الأمور الخاصة بإعداد الأنظمة الأساسية لها في بندها الأول : يقع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الانتخابية باقتراع سري باعتماد نظام القوائم المغلقة، وتعتبر القائمة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات هي الفائزة بالانتخابات ( 68 - 2 ).

وبحسب البند 68 - 3: تتكون كل قائمة مترشحة من 5 أعضاء بواقع رئيس و3 أعضاء علاوة على مقعد العنصر النسائي في حالة عضوية من 6 إلى 8 أندية تتألف منهم الجمعية العمومية للاتحاد، مع وجود عضوين احتياط، وفي حالة عضوية أكثر من 8 أندية فإن إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة يكون 7 أعضاء موزعين على الرئيس و5 أعضاء وعنصر نسائي، وعدد 3 أعضاء احتياط، وفي حالة ترشح قائمة واحدة فقط تفوز بالتزكية بعد الموافقة عليها من الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية، وفي حالة وجود قائمتين انتخابيتين فقط يكفي فوز القائمة الحاصلة على الأغلبية البسيطة من الحضور (50 +1) وفي حالة التساوي في الأصوات يتم إعادة جولة الاقتراع مرة أخرى إلى أن تحصل إحدى القائمتين على أغلبية الأصوات الصحيحة وفي حالة تساوي الأصوات مرة أخرى يتم الرجوع للقرعة ( 68 - 7 ).

وفي حالة عضوية أقل عن 6 أعضاء مشاركين في الاتحاد فإنه يتم تشكيل مجلس الإدارة بالتعيين عن طريق الهيئة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ( 68 - 4 )، وفي حالة ترشح قائمة فقط تفوز بالتزكية بعد الموافقة عليها من الأغلبية المطلقة، كما نصت بقية بنود المادة 68 على أنه في حالة وجود أكثر من قائمتين انتخابيتين يكفى الفوز لمن يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة ( 68 - 8 )، وفي حالة عدم حصول أي قائمة انتخابية على أغلبية الأصوات يتم استبعاد القوائم الحاصلة على أقل عدد من الأصوات الحاضرين والإبقاء على القائمتين الحاصلتين على أعلى الأصوات لخوض جولة اقتراع ثانية وتتم إعادة الاقتراع بين القائمتين لحين حصول أحدهما على الأغلبية البسيطة 50 + 1 ( 68 - 9 )، وفي حالة تساوي قائمتين انتخابيتين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة الاقتراع بينهم لحين حصول قائمتين على أعلى الأصوات ويتم استبعاد قائمة أو القوائم الحاصلة على أقل عدد من الأصوات ويستمر الاقتراع على القائمتين الحاصلتين على أعلى الأصوات لحين حصول أحدهما على الأغلبية البسيطة 50 + 1 وفي حالة تساوي الأصوات مرة أخرى يتم الرجوع للقارعة (68 -10)، أما البند 11 من ذات المادة فينص على أنه في حال عدم ترشح أي قائمة أو عدم موافقة الجمعية العمومية على القوائم المرشحة مرة أخرى، تقوم الهيئة بإجراء اللازم حيال تشكيل مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية.