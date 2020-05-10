ماجد سلطان يتمنى استمرار جلفار في اليد وتعديل اللائحة من اجل القرقاوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي العديد من التساؤلات والاستفسارات الخاصة بانتخابات الاتحادات القادمة للدورة 2020-2024. وقال: إن ناديه الذي يضم كافة الأنشطة الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية، ولديه كفاءات إدارية مميزة يتطلع إلى خوض انتخابات الاتحادات، لكن لا أحد يعلم متى ستحدد مواعيد الانتخابات؟ وهل اللائحة الاسترشادية تم اعتمادها أم لم تعتمد بعد؟ وكيف سيكون الفصل بين نقاط اللائحة الاسترشادية في حال اختلاف النظام الأساسي المرفوع من كل اتحاد؟!

وقال: لدينا لائحة عام 2014 هل سنعتمد عليها في الانتخابات القادمة أم على اللائحة الاسترشادية؟ وماذا عن الموانع، وأبرزها الجمع بين منصبين أي في ما يتعلق بعدم السماح لأي مرشح يعمل في الحقل الرياضي. وماذا عن الوزن التصويتي لكل نادٍ وهل سيكون حسب المادة 17 في اللائحة الاسترشادية، نؤيد الانتخابات عبر القائمة، ولكن بشرط مراعاة التوزيع الجغرافي لممثلي الأندية في الاتحادات.

وأضاف: من الواضح أن كل اتحاد سيرفع النظام الأساسي الذي يتماشى مع مصلحته في حال رغبة الرئيس والأعضاء في الاستمرار، وبالتالي أقترح أن تكون هناك لجنة خاصة من الهيئة تراعي المصلحة العامة.

وزاد: أتمنى أن يترشح محمد عبد الكريم جلفار لرئاسة اتحاد كرة اليد ليستمر في منصبه، لأنه أصبح ناضجاً لتقديم الأفضل، وهو كفاءة إدارية ستفيد كرة اليد، ويحظى بدعم كبير من الأندية، وأتمنى أن تعدل اللوائح للمصلحة العامة، لتتيح لرؤساء اتحادات قدموا الكثير وهم أصحاب كفاءة عالية الاستمرار في مناصبهم، مثل اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة، وداوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة.

وطالب الدكتور ماجد سلطان بأن يكون للمرأة حق الترشح لعضوية الاتحادات بغض النظر عن الحصة المقررة بـ «المقعد النسوي». وقال: من حق المرأة الترشح للرئاسة، وربما تكون هناك كفاءات يجب أن تتاح لهن الفرصة.

وطالب ماجد سلطان الأندية بتقديم الكفاءات التي ترغب في العطاء.