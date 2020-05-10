عبدالله العجلة:«ميركاتو» الشارقة سابق لأوانه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة لـ«الخليج الرياضي» أنه لاصحة لكل مايطرح حالياً حول التعاقدات مع اللاعبين وسيكون هناك اجتماع لدراسة الملف الخاص بفريق الكرة بعد توزيع المهام على أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة والاجتماع مع الجهاز الفني.

وفسر العجلة مايحصل حالياً في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي بأنه شيء طبيعي وعبارة عن عمليات جس نبض واستطلاع ورصد لسوق اللاعبين، وتابع:«كل ما أستطيع قوله أن نادي الشارقة حتى الآن لم يحسم أمر أي لاعب وليس هناك أي لاعب تم إبلاغه بإنهاء خدماته أو أنه سيكون مستمراً معنا ومازالت كل الأمور عالقة وغير محسومة حتى الآن».

وكانت تقارير ربطت الشارقة بالعديد من المهاجمين مثل الأرجنتيني تيجالي والبرازيلي كايو كانيدو وأحمد خليل.