القبيسي:لم يطلب أحد التعاقد مع رازوفيتش وبيدرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

أكد أحمد عمران القبيسي،المشرف العام لفريق الظفرة المتحدث باسم شركة كرة القدم، أن النادي لم يصله أي طلب رسمي للتعاقد مع الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفارس الظفرة، من قبل أي ناد في الدولة.

ورشحت أخبار عن دخول المدرب رازوفيتش ضمن خيارات المنتخب الوطني، وأندية من دوري الخليج العربي.

وقال القبيسي لـ(الخليج الرياضي)، لم يصلنا أي طلب رسمي للتعاقد مع رازوفيتش مدرب الظفرة، من أندية أخرى بالدولة، وبالتالي كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد (فقاعات إعلامية) لأن المدرب تبقت له سنتان من عقده مع الظفرة والذي يريد أن يوقع معه عليه أن يدفع قيمة ماتبقى من عقده».

كما أكد أحمد القبيسي، أن اللاعب البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الفريق أيضاً بقيت له سنتان في عقده مع نادي الظفرة مع وجود شرط جزائي بقيمة كبيرة.

واعتبر المشرف العام للظفرة، أن الحديث عن التأكيدات على تواريخ بعينها لاستكمال مسيرة الدوري وقيام المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بين الظفرة والعين تظل مجرد اجتهادات من البعض لأننا نعيش على أمل أن تنتهي هذه الظروف الاستثنائية اليوم قبل الغد لتحديد كيف ستكون الأمور،لافتاً إلى أن التفكير حالياً يجب أن يكون في الظروف التي يمر بها كل العالم ومايجب فعله لتجاوز هذه المحنة.

وقال: من الصعب أن تنهي الموسم ليتم تتويج البطل وهبوط فريقين في دوري الخليج العربي، ثم تبدأ مباشرة البطولة الجديدة، وليس من المعقول إقامة نهائي كأس رئيس الدولة من دون جمهور لأنها بطولة غالية على الجميع، وأيضاً علينا الاتفاق على الوقت الذي ستحتاج إليه الأندية من أجل الإعداد لاستكمال الجاهزية، فهناك من يقول إنه يحتاج إلى 45 يوماً، وهناك من يقول إن المدة للتحضير يجب ألا تكون أقل من شهرين حتى لاتكون هناك ضغوط على الأندية التي يمكنها أن تعاني تعدد التواريخ غير المؤكد.