الجابر ينفي منصب نيوكاسل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وصف الدولي السعودي السابق سامي الجابر الأنباء التي تحدثت عن دخوله ضمن مجلس إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي في حال أتم صندوق الاستثمارات السعودية الاستحواذ عليه خلال الفترة القادمة بالشائعات.

وقال الجابر في مقابلة تلفزيونية: لم يصدر لي أي تكليف بهذا الخصوص، مجرد شائعات متداولة في وسائل الإعلام.

وأبدى سامي الذي اعتزل الكرة في 2008 استعداده لخدمة الرياضة السعودية من أي منصب يسند إليه، متمنياً أن يسير نيوكاسل عندما يصبح تحت الملكية السعودية على خطى الأندية التي حققت صيتاً كبيراً في الفترة الماضية تحت قيادات سعودية وعربية.

وتابع: النجاح الذي حققه شيفلد يونايتد بفريق عمل سعودي لا يقل عن 70% بقيادة الأمير عبد الله بن مساعد، ونجاحات نادي الميريا الإسباني تحت قيادة المستشار تركي آل الشيخ كلها نماذج ناجحة للاستثمار الرياضي في الأندية الأوروبية.

يذكر أن الجابر بعد اعتزاله اللعبة مر بتجارب عدة في إدارة الكرة والتدريب والتحق بعضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم بينما كانت رئاسة نادي الهلال في بداية الموسم الماضي آخر محطاته في العمل الإداري.