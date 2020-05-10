«المنشطات» ترفع الإيقاف عن المولد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

انتهت رسمياً مدة إيقاف الدولي السعودي فهد المولد لمدة عام الصادر من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة في مباراة بالدوري بين فريقه اتحاد جدة والنصر في إبريل/ نيسان 2019.

وشكر المولد الجماهير الرياضية بمناسبة رفع الإيقاف عنه كما شكر المسؤولين الذين وقفوا معه في أزمته، واصفاً عام الإيقاف بأنه الأسوأ في حياته الرياضية.

وأضاف المولد: كانت سنة صعبة، تألمت فيها كثيراً كلما شاهدت الاتحاد يتألم وأنا عاجز عن مساعدته، لقد تعلمت الدرس وسأمضي لتقديم كل ما لدي في الفترة القادمة من أجل الاتحاد وجماهيره.

يذكر أن المولد دخل تاريخ الكرة السعودية بعد تسجيله هدف التأهل إلى مونديال 2018 ضد منتخب اليابان في المباراة التي استضافها ملعب الملك عبد الله (الجوهرة) بجدة في سبتمبر/ أيلول 2017.