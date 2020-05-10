شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يطالب بضرورة حسم مصير الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب دبا الفجيرة بضرورة الإسراع في حسم مصير الموسم الرياضي والمزيد من التوضيح من قبل اتحاد الكرة من أجل وضع النقاط على الحروف، خاصة فيما يتعلق بعقود اللاعبين وإمكانية التجديد للموسم الجديد من عدمه لاسيما المحترفين الأجانب والجهاز الفني.
وأكد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة أن عقود ثنائي الفريق البرازيلي اديلسون بيريرا ومواطنه فينكسيوس سيلفا تنتهي في 30 مايو الجاري، وأنهم لايزالون في انتظار مزيد من التوضيح من قبل اتحاد الكرة بشأن حسم عدد من الملفات المتعلقة بعقود اللاعبين أما بتجديدها لفترة مؤقتة إذا ما تم استئناف النشاط الرياضي في أغسطس المقبل أو إطلاق سراحهم ، ونفى العبدولي دخول ناديه في مفاوضات مع محترف وهداف دبا الحصن البرازيلي رفائيل سانتياجو او أي لاعب آخر قبل البت في مصير الموسم الكروي.
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