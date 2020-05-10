«الألعاب الفردية» بنادي الشارقة توزع الحقائب الإدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي مساء الجمعة اجتماعها الأول عن بُعد برئاسة المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري والأعضاء عبد الرحمن علي المليحي، ناصر بن عاشور، حميد شامس وأيوب لشكري.

ووجه الهاجري في بداية الاجتماع الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

كما وجه الشكر إلى علي بن سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي وإلى مجلس الشارقة الرياضي ورؤساء مجلس إدارة نادي الشارقة السابقين في الدورة السابقة على جهودهم.

وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية للأعضاء وسيكون حميد شامس مشرفاً لألعاب الكاراتيه والجودو، وعبد الرحمن المليحي مشرفاً لالعاب الرماية والمبارزة والتي تتضمن الرماية والقوس والسهم والمبارزة، وسيتولى ناصر محمد عاشور الإشراف على العاب السرعة التي تتضمن كرة الطاولة والدراجات والعاب القوى والسباحة، وسيشرف أيوب لشكري على الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وهو القطاع الذي استحدثته الإدارة مؤخراً.

وقال الهاجري إن النادي رفد المنتخبات الوطنية بـ35 لاعباً وإن عدد الميداليات الدولية التي حققها أبناء النادي في الموسم السابق بلغ 111 ميدالية ملونة.

وناقش الاجتماع تدريبات فرق الألعاب الفردية عن بُعد، وتوجه رئيس الإدارة بالشكر لجميع اللاعبين على حرصهم على مواصلة التدريبات المنزلية، كما أثنى على الأجهزة الفنية والإدارية على متابعتهم اللاعبين في إجراء التدريبات وحرص الفرق على الاستفادة من فترة الجلوس في المنزل، مشيداً بفكرة تواجد تدريبات مشتركة مع منتخبات عالمية والمحاضرات التوعوية التي تمت مع أبرز اللاعبين العالميين الذين قدموا خبراتهم وتجاربهم خلالها والتي لا شك أنها ستأتي بفوائد كبيرة، مبيناً أن النادي يدعم استمرار هذه التدريبات ويحفز اللاعبين للاستمرار فيها حفاظاً على الجانب البدني استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وناقش الاجتماع موازنة الموسم المقبل وقال الهاجري إن النادي سيعمل على توفير احتياجات الفرق الرياضية، وسيتم دعم الفرق حتى تتمكن من تحقيق النجاحات المرجوة.