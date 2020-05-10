سالم عبد الرحمن يفوز ببطولة الشارقة الدولية للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج البطل الإماراتي سالم عبد الرحمن بلقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج في نسختها الخامسة والعشرون والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة وبمتابعة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة النادي، وشارك في البطولة التي أقيمت «اون لاين» 152 لاعباً ولاعبة منهم سبعة أساتذة دوليين كبار.

وجاء فوز سالم عبد الرحمن بعد حصوله على 11,5 نقطة من 12 جولة، وكان قد فاز في 11 جولة وتعادل في جولة واحدة فقط مع لاعب الشارقة الدولي حمد عصام، وحل في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير ميلادينوفيتش من صربيا وحصد 9,5، وفي المركز الثالث الأستاذ الكبير قسطنطين ليندا من روسيا وحصد 9 نقاط، وفي المركز الرابع الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يوراديسكو من رومانيا وحصد 9 نقاط، وفي المركز الخامس الأستاذ الدولي الكبير ولتر ارينسيبيا من كوبا وحصد 9 نقاط، وفي المركز السادس الأستاذ الدولي الكبير ايفان سوكولوف من هولندا وحصد 9 نقاط.

أشرف على البطولة كل من الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي والحكم الدولي فيصل محمد الحمادي والدولي سعود محمد والمدير التنفيذي للنادي والأستاذ رجائي السوسي والأستاذ الدولي الكبير افستراتوس جريفاس والحكم الدولي أديب زهراوي ومارلون كونان.