شطب حسابات وهمية تستهدف «سيتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مجموعة فيسبوك عن شطب عشرات الحسابات الوهمية تستهدف مصداقية مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والنيل من مالكيه وتبين أن الحسابات مصدرها الهند وتمجد بأخبار قطر، ونشرت مجموعة فيسبوك تقريرها عن حملاتها الشهرية لشطب حملات الدعاية والتشويه بعيداً عن المصداقية وتأتي الأخبار الزائفة من الهند، حيث يتمتع معظم الهنود بمهارات التواصل عبر منصات السوشيال ميديا.

ونشرت شركة «جرافيكا» للسوشيال ميديا بالتزامن مع تقرير مجموعة الفيسبوك تفاصيل الأنشطة التي يعتقد أنها بدعم من قطر للتأثير على الرأي العام وشطبت جرافيكا موقعاً اسمه «ميرور هيرالد» بعد ادعاءات مضللة عن «سيتي» وإشادة بأمير قطر ولم يعلق حامل اللقب على الأنباء الأخيرة، لكنه على علم بما يدور في حسابات الفيسبوك الزائفة.