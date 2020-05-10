اليونايتد يخطف جورادو من برشلونة

كشفت الصن عن نجاح نادي مانشستر يونايتد في مهمة الفوز بخدمات واعد برشلونة الظهير الأيمن مارك جورادو (16 عاماً) في صفقة بقيمة 1.5 مليون استرليني، ويشعر برشلونة بالحزن على رحيل اللاعب بعد رفضه عقداً لـ3 سنوات فيما سيشعر ليفربول بالغيرة لأنه سجل أسرع هدف في تاريخ ناشئة برشلونة بعد 5 ثوان فقط من صافرة البداية وكان ذلك في عام 2013 أمام فريق فلاديكانز فئة دون الـ10 سنوات .

ولد جورادو في ساباديل على بعد 18 ميلاً من مدينة برشلونة ولعب في فريق محلي قبل اللحاق بأكاديمية لاماسيا بسن السابعة، وكان النادي الكاتالوني يخطط لربطه بعقد طويل الأمد أسوة بأنسو فاتي وموريبا لكن جورادو رأى أن لديه فرصة أكبر باللعب مع الفريق الأول في مانشستر يونايتد.