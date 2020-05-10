شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان متفاجئ برشاقة هازارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوجئ المدرب زين الدين زيدان برشاقة نجمه البلجيكي ايدين هازارد عند عودة لاعبي ريال مدريد للتمرينات فيما علق نجم تشيلسي السابق الذي عانى من زيادة وزنه والإصابة في بداية مشواره مع الريال: «الوضع معقد بالنسبة لي، أحاول ألا آكل كثيراً خصوصاً الكعك، وبين مواطنه وزميله فيليب كورتوا حارس الفريق كيف ساعد توقف اللعب هازارد وقال: لا أعتقد أن الريال يريد التعليق على وضع لاعبيه الآن لكن هازارد يتمرن كثيراً كي يستطيع العودة للفريق، بالنسبة لنا، هذا الحجر المنزلي كان هدية من الله لتعافي اللاعبين.

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