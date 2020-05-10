يونس محمود يبحث الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي

أكد يونس محمود قائد المنتخب العراقي لكرة القدم السابق أنه يبحث الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة. وقال: ترشحي لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة لن يكون مستبعداً وهو حق مشروع لكل من تنطبق عليه الشروط التي تضعها الهيئة التطبيعية المعنية بإدارة شؤون الكرة العراقية.

وأضاف: هناك عدد من رموز الكرة العراقية أبدوا رغبتهم في خوض الانتخابات مثل عدنان درجال وزير الشباب والرياضة الحالي وأحمد راضي ونشأت أكرم، وربما هناك أسماء أخرى ستعلن ترشحها في المستقبل، أنا لا أهتم بالمنصب بقدر ما أسعى لنجاح عمل الاتحاد والمنظومة الرياضية لذلك سأبذل جهداً كبيراً حتى أساهم في نجاح الكرة العراقية.

يذكر أن يونس محمود شارك في الانتخابات الماضية مرشحاً لمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد، لكنه لم يوفق.