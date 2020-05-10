اتحاد السلة يخاطب الهيئة واللجنة الأولمبية لاستكمال الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخاطب اتحاد السلة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية في الدولة بشأن المواعيد المقترحة لعودة استكمال مسابقة دوري الرجال يوم 14 أغسطس المقبل وعقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية يومي 1 و8 يونيو المقبلين على التوالي.

وكان الاتحاد في اجتماعه الأخير حدد مواعيد عودة الدوري بناء على مقترحات الأندية واشترط موافقة الجهات الرسمية، وقال سالم المطوع أمين السر العام باتحاد السلة : ننتظر رأي الجهات الرسمية بشأن المواعيد المقترحة، الاتحاد وكافة أجهزته جاهزون لاستكمال دوري الرجال مع مراعاة كافة المستجدات الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد لضمان سلامة الجميع.

يذكر أن اتحاد السلة عقد اجتماعاً مهماً عن بعد اعتمد خلاله توصيات الأندية التي اتخذت بناء على النقاش الذي دار مع المشرفين والمدربين بكل الأندية، كما قام الاتحاد بترتيب التحضيرات الخاصة باجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقبلين.