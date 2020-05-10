طبيب الغلابة: أشجع الزمالك من إعدادى.. و"الأخلاق والالتزام" سر نجاح صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الغلابة: أشجع الزمالك من إعدادى.. و"الأخلاق والالتزام" سر نجاح صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مشالى المعروف بطبيب الغلابة، إنه يشجع نادي الزمالك عندما كان طالبًا فى الصف الأول الإعدادي و عن الفريق الذي يشجعه عالميًا قايئلا " أحب فريق ليفربول الإنجليزي " .
وأضاف مشالي فى تصريحات عبر قناة نادي الزمالك أشجع الفريق الأبيض وأنا في الصف الأول الإعدادي وأعشق الزمالك من وقتها و أنه أطلق أسم علاء علي شقيقة الأصغر حبًا بالنجم علاء الحامولي لاعب نادي الزمالك السابق.
عبر الدكتور محمد مشالى عن سعادته بوجود مرتضى منصور في رئاسة الزمالك قائلاً: " هو رجل حازم وحاسم و خد الزمالك من سابع أرض لسابع سما، أهنئ الزمالك بوجوده كقائد له وأيضًا أولاده يقومون بعمل هائل ومصر لن تري مثل مرتضى منصور مرة أخري"، مشيرًا إلي أن الزمالك اكتسب قائد حقيقي وهو مرتضي منصور
وتحدث عن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون قائلا " نفسي أوجه نداء للجهاز الفتي للزمالك يجب الااهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد على أبناء النادي لأن بحب اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين و عمري ما هنسي كلمة عبدة نصحي لما كان قاعد فى محل الجزارة ودخل عليه عبدة البقال قاله عاوزينك في الأهلي فقال له لو نزلوا الذبيحه وحطوني مكانها مش لن أنتقل للأهلي، لذلك يجب الاعتماد على لاعبي الناشئين بدلاً من اللاعبين "المرتزقه" .
تحدث طبيب الغلابة عن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائلا " كارتيرون مدرب مخه نضيف".
وأشار طبيب الغلابة " إن محمد صلاح نجم ليفربول لاعب محترم ومتميز وشرف مصرونفتخر به و أن سر نجاح محمد صلاح هو الإخلاق التى يمتلكها بالإضافة إلي أنه صلاح يحافظ بشكل جيد على لياقته البدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الغلابة: أشجع الزمالك من إعدادى.. و"الأخلاق والالتزام" سر نجاح صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.