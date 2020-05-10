شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الغلابة: أشجع الزمالك من إعدادى.. و"الأخلاق والالتزام" سر نجاح صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مشالى المعروف بطبيب الغلابة، إنه يشجع نادي الزمالك عندما كان طالبًا فى الصف الأول الإعدادي و عن الفريق الذي يشجعه عالميًا قايئلا " أحب فريق ليفربول الإنجليزي " .

وأضاف مشالي فى تصريحات عبر قناة نادي الزمالك أشجع الفريق الأبيض وأنا في الصف الأول الإعدادي وأعشق الزمالك من وقتها و أنه أطلق أسم علاء علي شقيقة الأصغر حبًا بالنجم علاء الحامولي لاعب نادي الزمالك السابق.

عبر الدكتور محمد مشالى عن سعادته بوجود مرتضى منصور في رئاسة الزمالك قائلاً: " هو رجل حازم وحاسم و خد الزمالك من سابع أرض لسابع سما، أهنئ الزمالك بوجوده كقائد له وأيضًا أولاده يقومون بعمل هائل ومصر لن تري مثل مرتضى منصور مرة أخري"، مشيرًا إلي أن الزمالك اكتسب قائد حقيقي وهو مرتضي منصور

وتحدث عن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون قائلا " نفسي أوجه نداء للجهاز الفتي للزمالك يجب الااهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد على أبناء النادي لأن بحب اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين و عمري ما هنسي كلمة عبدة نصحي لما كان قاعد فى محل الجزارة ودخل عليه عبدة البقال قاله عاوزينك في الأهلي فقال له لو نزلوا الذبيحه وحطوني مكانها مش لن أنتقل للأهلي، لذلك يجب الاعتماد على لاعبي الناشئين بدلاً من اللاعبين "المرتزقه" .

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تحدث طبيب الغلابة عن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائلا " كارتيرون مدرب مخه نضيف".

وأشار طبيب الغلابة " إن محمد صلاح نجم ليفربول لاعب محترم ومتميز وشرف مصرونفتخر به و أن سر نجاح محمد صلاح هو الإخلاق التى يمتلكها بالإضافة إلي أنه صلاح يحافظ بشكل جيد على لياقته البدنية.