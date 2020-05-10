شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: الزمالك لم يفاوضنى..وهنأت أحمد فتحى بعد انضمامه لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر جابر لاعب نادى بيراميدز، أنه لم يتلق أى اتصالات من مسئولى نادى الزمالك للإنتقال إلى الفريق الابيض فى الموسم الجديد، لافتا إلى أن عقده مع فريقه الحالى ممتد لموسمين مقبلين.

قال جابر فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إنه لا صحة لما يتردد حول طلب نادى بيراميدز تخفيض قيمة عقده وهو ما يجعله يفكر فى الرحيل، لافتا إلى أنه هنأ أحمد فتحى لاعب الأهلى بعد توقيعه لفريق بيراميدز خاصة وأن فتحى من اللاعبين الكبار وفخر لأى لاعب أن يزامله فى الملعب.

على صعيد متصل، تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام كل من "أ.ن" و"أ.م" صديقي اللاعب عمر جابر، بتهديده بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهما، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها. وقال عماد عويان دفاع المتهمين أنه طلب سماع أقوال عدد من الشهود حول الواقعة، من بينهم كابتن حسام البدرى والذى كان يرأس إدارة الكرة بنادي بيراميدز وقت انتقال اللاعب عمر جابر إلى صفوف الفريق، فضلًا عن كابتن هادى خشبة مدير الكرة بالنادي، ولؤي دعبس بطل المصارعة وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، والذى قال أنه تدخل للوساطة بين موكليه وعمر جابر لحل خلافاتهم المالية. Advertisements كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل اتهام صديقي كابتن عمر جابر لاعب نادى بيراميدز الحالي بتهديده بالإيذاء بالقتل والخطف، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، حيث استعلمت عن رقم الهاتف الذي تلقى منه اللاعب رسائل تهديد. ونفى المتهمان "أ.ن" و"أ.م" ما جاء في اتهامات على لسان عمر جبر، وقالوا أنهم لم يطلبوا منه أي مبالغ مالية، وأن ما ذكره من اتهامات غير صحيح، وأنهما يداينانه بمبلغ 14 مليون جنيه، وانه اللاعب اتفق مع "أ.م" من أجل أن يبحث له عن نادى خلاف نادى لوس أنجلوس الأمريكي الذى يلعب له كمحترف، وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصة في نادي بيراميدز. وتابع المتهم الثانى فى التحقيقات، أنه اتفق مع النادي الأمريكي على إنهاء تعاقد كابتن عمر جابر معه مقابل مبلغ ماتتان ألف دولار، وتم بعدها التعاقد مع نادي بيراميدز بمبلغ تسعون مليون جنيه، وهو ما يعنى أن عمولته في الصفقة 9 مليون جنيه 10 % من قيمة الصفقة، إلا أن عمر جابر تنصل من اتفاقه. وجاء على لسان المتهمين في التحقيقات، أن المتهم الثانى "أ.م"، اتصل بأحد المقربين للكابتن عمر، وحددا جلسة للصلح، وفي هذه الجلسة أقر الكابتن عمر جابر بالدين إلا انه لا يستطيع دفعه، وأنه مستعد للترضية بمبلغ 200 ألف جنيه، إلا أن "أ.ن" و"أ.م" رفضا العرض، وبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوي مطالبه بالمبلغ المستحق لهما، وحرر محضر بالواقعة بقسم أكتوبر يوم 10 إبريل. وقال المتهمان في التحقيقات، إن عمر جابر حرر ضدهما محضرا كيديا، وأن ما جاء على لسانه بشأن شرائه عقار لصالح "أ.م" غير حقيقي، لأنهم اشتروا تلك الشقة من حر مالهم.

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