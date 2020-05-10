شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: بكيت بسبب الأهلى 3 مرات وتعبت نفسيا.. ولن انتقل للمنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، أنه لم يكن يجد كل هذا الكم من التقدير فى أى سنة جدد فيها عقده مع القلعة الحمراء قبل هذا الموسم، مشددًا على أنه دائمًا كان يتم الاتصال به من قبل مدير الكرة لتوقيع عقود التجديد عكس ما حدث معه هذه المرة، مشيرًا إلى أنه شعر بتقدير كبير له خلال جلسة تجديد تعاقده.

أضاف وليد سليمان خلال استضافته ببرنامج جمهور التالتة، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، أنه تفاجئ بوجود اللجنة بالكامل فى الأهلى تجتمع معه، قائلاً: "كنت حزين لعقد جلسة معى من قبل لجنة التخطيط بالنادى لأننى سأمضى دون أى شروط للأهلى"، مشددًا على أنه قال من قبل أنه لو تم الاستغناء عنه فى الأهلى كان سينتقل للعب لأحد الأندية التى سبق وأن لعب لها مثل إنبى أو بتروجت، دون الذهاب لأى فريق منافس، قائلاً: "أرى أن أى لاعب يتواجد فى الأندية الكبيرة لا يجب أن ينتقل لأى نادى منافس وكذلك لاعبى الزمالك".

أشار صانع ألعاب الأهلى، إلى أنه فعل الكثير من أجل الانضمام للأهلى، بعدما حصل على الكثير من الوعود فى المسئولين بنادى إنبى بأنهم سيوافقون على رحيله للقلعة الحمراء، ولكن لم ينفذوا وعودهم مع كل نهاية موسم، قائلاً: "أصبت بصدمة بسبب هذه الوعود التى لم تتحقق بعدما كنت أحلم أننى أنضم للأهلى، وامتنعت عن الأكل وبكيت وذهب بى أحد أصدقائى إلى المستشفى على إثر هذه الصدمة".

أكمل وليد سليمان تصريحاته بشأن انتمائه للأهلى منذ طفولته قائلاً: "أنا بكيت 3 مرات من أجل الأهلي، مباراة الأهلى والزمالك موسم 92، المرة الثانية عندما كنت ألعب فى إنبى وجماهير الأهلى هتفت بإسمى وذهبت لأحييهم، والمرة الثالثة عندما أخل مسؤولو إنبى بوعدهم"، متابعًا: "محمود الخطيب كان على اتصال معى وقتها قال إعتبر نفسك إبن من أبناء الأهلى وفى أى وقت نحن فى انتظارك، تعبت جدًا نفسيًا وذهبت للمستشفى".