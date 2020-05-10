شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو يكشف سر اجادته ضربات الرأس وتحدي جوزيه لمسئولي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأنجولى أمادو فلافيو، مهاجم الأهلى السابق، أنه يشعر بفرحة كبيرة عندما يتحدث إلى الجماهير المصرية، مبديًا سعادته وحبه لمصر والشعب المصرى، مشددًا على أنه تشرف بتواجده فى القلعة الحمراء.

أضاف فلافيو خلال مداخلته عبر برنامج جمهور التالتة، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، اليوم، أن البطولات التى توج بها الأهلى تمثل له الكثير فى مشواره، مشيرًا إلى أن الإنجازات هى التى تصنع اللاعب وبدونها يكون الوضع صعب بالنسبة له، قائلاً: "كان لى الشرف بالتواجد فى الأهلى وكان لدينا مدرب جيد ومجموعة قوية من اللاعبين، استطعنا خلالها تحقيق الكثير من الألقاب وكل هذا يُعلى من شأن أى لاعب".

أشار مهاجم الأهلى الأسبق، إلى أن أول موسم له مع الأهلى لم يكن جيد لأنه لم يحرز خلاله أهداف مثلما كانت تنتظر الجماهير، مضيفًا: "على الرغم من هذا إلا أننى استفدت من الموسم الأول وتعلمت خلاله الكثير لأننى كنت أصنع وأساعد زملائى وتعلمت الكثير ولكن الجماهير كانت تريد أن ترانى أسجل".

تابع فلافيو تصريحاته قائلا: "ما حدث معى فى أول موسم حدث مع لاعبين كثيرين والسر الكبير الذى ساعدنى على تجاوز ذلك هو أننى كنت أعلم قدر امكانياتى وأعرف أن كل هذا سيتغير، بجانب أن مانويل جوزيه، المدير الفنى وقتها للأهلى، كان يساعدنى ويدعمنى وزملائى أيضًا"، متابعًا: "جوزيه تمسك بى رغم أن هناك إداريين ومسئولين فى الأهلى لم يكونوا يرغبون بتواجدى".

وعن سر الانسجام بينه وبين الأنجولى جليبرتو، قال: "السر فى إحرازى للأهداف كانت بسبب ثقتى فى نفسى وثقة زملائى والمدير الفنى بى، كان هناك فترة لا يحبنى الجماهير بسبب عدم إحرازى للأهداف ولكن بعد ذلك الأمر تطور وأصبح الحب متبادل".

أكمل فلافيو تصريحاته عن سر تميزه بضربات الرأس عندما كان لاعبًا فى الأهلى، قائلاً: "السر فى ذلك لأننى كنت أتدرب على العرضيات كثيرًا سواء عندما كنت ألعب أنا وجيلبرتو في بترو الأنجولى والمنتخب الأنجولى وتدربنا عليها كثيرًا فى الأهلى، واستطعت التأقلم على توقيت القفز وضرب الكرة والكرة الأنجولية تعتمد على الأمر فى تحرك الجناحين ولعب الكرات العرضية لهذا كنت مميز بها".

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أضاف فلافيو أنه تدرب كثيرًا على العرضيات وكيفية استغلالها وأصبح يحرز الكثير من الأهداف، وجيلبرتو كان يقرأ أفكارى ويعرف مكان تواجدى فى منطقة الجزاء، مضيفًا: "بعد ذلك تعود لاعبى الأهلى على هذا الأسلوب وبدأوا يلعبوا لى الكرات العرضية وأحرزنا منها الكثير من الأهداف".

وأكد فلافيو أنه كان يتمتع بعلاقة جيدة مع عماد متعب، مهاجم الأحمر السابق، مشددًا على أن هذه العلاقة مستمرة حتى الآن، مشددًا على أنه يفتقد الكثير من اللاعبين فى جيله، معلقاً :"عندما كان متعب مهاجم منتخب مصر الأول وهو فى منتخب أنجولا كانت العلاقة بينهم طيبة، قائلاً: "كان هناك تفاهم جيد جدًا فى الملعب مع متعب على الرغم من أننى كنت انطوئى فى ذلك التوقيت إلا أن هناك انسجام كبير كان بيننا"، مضيفًا: "كنت أحب دائمًا اللعب مع اللاعبين الأذكياء لأننا كنا نفهم بعضنا جيدًا ومتعب لاعب ذكى جدًا وكان التفاهم بيننا هو الأساس".

وعن أكثر مدافع كان يخشى مواجهته ويعمله له حساب فى الدورى المصرى، قال فلافيو: "فى الدورى المصرى كان هناك مدافعين أقوياء مثل لاعبى الزمالك كان يمتلك مدافعين أقوياء ولكن لا أتذكر الأسماء الآن"، متابعًا: "كان هناك مدافع يلعب فى فريق حرس الحدود كان دائمًا يعلب أمامى بقوة لدرجة أننى كنت أشعر أنه يريد أن يقتلنى فى الملعب".

تابع: "لا أتذكر أننى خسرت أمام الزمالك فى أى مباراة لعبتها مع الأهلى"، مشددًا على أنه عندما ترك الأهلى عام 2009 للانتقال إلى الشباب السعودى، كان لديه تحدى كبير يسعى لتحقيقه، قائلاً: "الأهلى استفاد ماديا من انتقالى إلى الشباب السعودى، وذهبت وعمرى وقتها 29 عاما، والعرض المالى كان مشجع لى لكى أحسن من وضع حياتى المادى".

وعن أسوأ مباراة لعبها مع الأهلي، قال: "المباراة التى أضعت فيها ركلة الجزاء أمام الزمالك، وكانت اللحظة التى غضبت منى الجماهير بشكل كبير ومارسوا ضغط شديد علىٌ"، وعن تفسيره لنجاح مانويل جوزيه مع الأهلى وفشله مع أنجولا، رد قائلاً: "أنجولا كانت تمتلك لاعبين جيدين، ولكن خلال بطولة أمم أفريقيا كنت أعانى من مزق فى العضلة بجانب 3 لاعبين آخريين كانوا مصابين وفى ربع النهائى أمام غانا خسرنا المباراة ولو كنا فى حالتنا الطبيعية كنا سنفوز على غانا ونفوز بالبطولة أيضًا ولكن عانينا من مشاكل بدنية".

وبسؤاله عن أفضل اللاعبين خلال الوقت الحالى فى الأهلى قال فلافيو:"الموسم الماضى لم أكن متابع بشكل جيد للفريق لأن فى لاعبين كثيرون جدد وفى ناس لا أعرفهم فصعب أتكلم عن الأهلى لإنى رأيت مباريات قليلة".