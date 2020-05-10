شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. هشام حنفى: بعض لاعبى الأهلى تآمروا ضدى ودفعوا للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم السبت الموافق 9/ 5/ 2020 العديد من التصريحات الهامة، وجاء أبرزها، التصريح النارى الذى أطلقه هشام حنفى نجم الأهلى والزمالك السابق.

حيث أكد هشام حنفى أنه تعرض لمؤامرة من جانب بعض لاعبى الأهلى من أجل الإطاحة به من الفريق، موضحاً أن بعض لاعبى الأهلى كانوا يقومون بتسخين الجمهور ضده، وهو ما اكتشفه بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وأضاف هشام حنفي، فى برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامى سيف زاهر، على قناة ملعبon time sport، اكتشفت أن بعض لاعبى الأهلى كانوا يدفعون للجماهير من أجل الهتاف ضدى، وهو ما يجعلنى أخرج عن شعورى، وتسبب هذا فى مشادة بينى وبين مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلي.

وأوضح نجم الأهلى السابق أن هذا أمر أغضبه كثيراً لأنه لم يتوقع هذه المؤامرات من جانب بعض زملائه بالفريق وهو ما اكتشفه بعد الرحيل من خلال بعض الجماهير التى كان يدفع لها بعض لاعبى الفريق من أجل الهجوم ضدى فى المدرجات.

وقال هشام حنفي أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي طلب عودته للقلعة الحمراء وعقد معه جلسة خاصة في مقر إقامته بأحد فنادق حي الزمالك لكن أحد مسئولي الأهلي رفض اتمام الصفقة.

وأضاف: بعد رحيلي من الأهلي وخلال الموسم الثاني لي بقميص حرس الحدود ..طلب مانويل جوزيه عودتي وتحدث معي في هذا الأمر بمقر إقامته ورحّبت بالطبع بهذا العرض لكن مسئولاً في الأهلي أفسد محاولات عودتي للقلعة الحمراء.

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وتابع هشام حنفي: بعدما رحلت من الأهلي لعدم تحدث مسئولو النادي معي بشأن تجديد عقدي أنتقلت للدوري التركي لكني قررت العودة لمصر لأنني لم أستطع التأقلم مع الغربة رغم أن كثيرون طالبوني بالبقاء في تركيا ومنهم أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

وأستطرد: تحدثت مع محمود الخطيب وأعتذرت له عن الرحيل من الأهلي وطلبت العودة للقلعة الحمراء وتحدثنا ما يقرب من نصف ساعة ونصحني بعدم اللعب للزمالك لأن ذلك سيؤثر على فرصتي في العمل مُستقبلاً بالأهلي ، وقال لي ": تحدث مع طارق سليم مدير الكرة لأنه مُختص بمسألة عودتك للأهلي لكن طارق سليم لم يتقبّل عودتي فرحلت للحدود والإتحاد السكندري وقضيت 8 أعوام في الملاعب بعد الرحيل عن القلعة الحمراء ظهرت خلالها بشكل جيد وتحديداً خلال تجربتي مع الحدود التي أراها جيدة للغاية.

وروى هشام حنفي تفاصيل أزمته مع شادي محمد لاعب الأهلي السابق ، قائلاً : في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدور قبل النهائي لكأس مصر ..تقدمنا على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول ووجدت أن الإسماعيلي يضغط على ملعبه ووسط جماهيره من أجل التسجيل فقولت لعصام الحضري حارس الفريق وقتها : حاول تهدي اللعب حتى نحافظ على تقدمنا.

وتابع هشام حنفي: بينما كنت أتحدث مع هادي خشبة قائد الفريق وقتها من أجل تهدئة اللعب ، وحينما نظرت للخلف وجدت شادي محمد يشاور للجهاز الفني للأهلي: وينصحا للجهاز بتغييري ، حيث أشار لهم بعلامة التغيير لرقم 8 أي تغييري وأخراجي من أرض الملعب بدعوى أنني لم أعد قادر على اللعب وهنا حدثت مشادة عابرة بيننا ولاحظها الجمهور في المدرجات قبل أن يتحدث مع الراحل ثابت البطل بعدها وقال لي :هجبلك حقكك.

وتابع : بين شوطي المباراة قولت للجهاز الفني أنني لن أستكمال المباراة بسبب هذه المشادة وخرجت فعلاً وشارك بدلاً مني النيجيري يوسف يعقوب لاعب الفريق السابق وفي الشوط الثاني سجل الأسماعيلي أربعة أهداف لنخسر المباراة بأربعة أهداف لهدفين.

وأكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن هذا المشادة تسببت في خضم مبلغ منه وكذلك من شادي محمد وأنقطع الحديث بيننا ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل أن يتدخل بعض لاعبو الأهلي للصلح بيننا.