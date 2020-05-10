شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستعين بمشهد من البرنس.. "مش باقى على حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بمشهد من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان الذى يعرض فى شهر رمضان الحالى.

حيث قام كهربا بمشاركة متابعيه عبر استورى انستجرام الخاص به، بمقطع فيديو من مسلسل "البرنس" عندما قال محمد رمضان "رضوان البرنس" داخل السجن بعد الحكم عليه بـ 7 سنوات، ومحاولة بعض السجناء مضايقته بسبب مهارته في إنجاز العمل بشكل سريع ما تسبب لهم من مضايقات من أمن السجن، ولكن ظل صامتا ولم يتحدث نهائيا.

"أنا اللى هاسقف لك" هذه المقولة ظهرت في برومو مسلسل "البرنس"، وهو المشهد الذى اختتم به الحلقة اليوم بعد أن تناول المشهد الأخير من الحلقة مضايقة نفس السجناء لـ"حمادة" محمد مهران والذى يجسد دور شقيق "علا" نور اللبنانية، ليتدخل "رضوان" وبعد تفكيرهم في الاعتداء عليه، قام "رضوان بضربة البداية لتختتم الحلقة لتشويق المشاهدين فيما سيحدث في الحلقة المقبلة.

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فى سياق متصل كان نادى الزمالك صعد منذ عدة أشهر، قضية محمود كهربا للفيفا، وقدم الأبيض شكويين واحدة ضد الأهلى والأخرى ضد اللاعب الذى رحل للقعة الحمراء فى يناير الماضى قادماً من الدورى البرتغالي.

وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من المحامى السويسرى للأهلى بأن موقفه سليم وقوى بخصوص شكوى الزمالك، لأن الأهلى تعاقد مع اللاعب بشكل قانونى من نادى أفيش البرتغالى ولا يوجد هناك ما يُثبت أن الأهلى حرض اللاعب على الهروب من الزمالك لأن هذا لم يحدث من الأساس.

وتواصل مسئولو النادى الأهلى مع مونتييرى كذلك للاطمئنان على موقف كهربا من شكوى الزمالك، حيث يرغب الأحمر فى التأكد من قوة موقف اللاعب الذى أعلن للفيفا عبر محاميه الخاص أن انتقاله للدورى البرتغالى تم بشكل قانونى لأن الزمالك لم يقم بتوثيق عقده فى الموعد المُحدد باتحاد الكرة، وهو ما جعل العقد باطلاً، وأكد كهربا أنه لم يرحل للدورى البرتغالى كـ"خطوة" قبل الانتقال للأهلي.