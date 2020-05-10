شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح عضوية شرفية مدى الحياة لمحمد مشالى طبيب الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك العضوية الشرفية مدى الحياة الى الدكتور محمد مشالى الشهير بطبيب الغلابة وأسرته عقب مجهودة الكبير الذى يقدمه للشعب المصرى و أنتمائه للقلعة البيضاء .

طبيب الغلابة، لقب أطلقه أهالى محافظة الغربية على الدكتور محمد مشالى، الذى رفض تبرع بملايين الجنيهات لتغيير عيادته الصغيرة الفقيرة فى مظهرها وإمكانياتها، الغنية فيما تحمله من معانى جليلة لخدمة الإنسانية، حيث يكتفى دكتور الغلابة فى الغربية بعيادته التى يعمل من خلالها على مساعدة الفقراء بتقديم الخدمات الطبية مقابل أجر رمزى يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وظل الدكتور محمد مشالى مغموراً رغم سنوات عمره الطويلة التى تخطت الـ75 عامًا، إلا أنه ظل مغمورًا لا يعرفه سوى أهل قريته الذين يتلقون خدماته الطبية، وما أن ذاع صيته وتردد اسمه وانتشرت صوره فى المواقع الإلكترونية وعلى صفحات السوشيال ميديا وفى البرامج التليفزيونية، لإبراز بساطته وحرصه على خدمة الناس دون السعى وراء مال أو تحقيق ثروات، حتى تعرض لحملة تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.