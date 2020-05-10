أول تعليق من عمر جابر عما تردد عن طلب الزمالك عودته إلى الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمر جابر، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، أن إدارة نادي الزمالك لم تطلب عودته منذ خروجه من النادي وحتى الآن، نافيا كل ما تردد حلو تقديم الزمالك لعروض رسمية خلال الفترة الماضية لعودته للنادي.

وقال جابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"أنا ابن من أبناء الزمالك، لكن لم يطلبني بشكل رسمي منذ رحيلي عن الفريق قبل سنوات".

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وأضاف، أنه لا يزال لديه عامين في عقده مع بيراميدز وهو ملتزم بهذا التعاقد، مؤكدا أنه يعتبر الزمالك بيته ولو حدث وطلبه النادي يجب أن يكون التفاوض بين إدارة الناديين.

وتابع: "ما تردد عن قيمة عقدي مع بيراميدز غير صحيحة، وموضوع تخفيض العقد لم يفتح من قبل إدارة النادي حتى الآن"، مؤكدًا أن الأهلي لم يفاوضه بشكل رسمي أو عن طريق الوسطاء كما يردد البعض، لافتًا إلى أنه يحترم القلعة الحمراء لكنه أحد أبناء الزمالك.

وأتم جابر تصريحاته:"تربطني علاقة قديمة بأحمد فتحي لاعب الأهلي منذ أن كان يتدرب في الإسماعيلي على يد والدي، وهنأته بتوقيعه لبيراميدز وسعيد بانتقاله للفريق".