مدير أعمال النني: من رابع المستحيلات عودته لمصر حاليا.. ويملك عروضا من ألمانيا وإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أكد علاء نظمي، مدير أعمال محمد النني، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف بشكتاش التركي، أن اللاعب بخير ويتدرب بشكل طبيعي مع فريقه رغم إصابة اثنين من الفريق خلال الساعات الماضية بفيروس كورونا.

وقال نظمي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"النني بعيد عن الإصابات التي ضربت بشكتاش وتدرب اليوم وأمس مع زملائه في الفريق".

وأَضاف، أن النني سيكمل فترة إعارته مع الفريق التركي حتى نهاية الموسم الحالي وبعد ذلك سيجلس لحسم موقفه إما بالاستمرار مع بشكتاش أو العودة لفريقه الإنجليزي.

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وأوضح، أن بشكتاش أبدى منذ فترة رغبته في مد إعارة النني لكنها لم تصل للعرض الرسمي، كما أن انتشار فيروس كورونا عطل الأمور وحتى الآن ليس هناك قرار واضح بهذا الشأن.

وأشار إلى أن النني يملك عروض عديدة من بينها رغبة فريق بشكتاش في الإبقاء عليه، وحسم الموقف سيكون بعد نهاية الموسم.

وأكد، أنه من رابع المستحيلات أن يعود النني إلى مصر أو ينتقل لأحد الدوريات في الخليج حاليا، في ظل امتلاكه عروض من ألمانيا وإسبانيا وانجلترا وكلها دوري ممتاز، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في إنهاء مسيرته خارج مصر، ولا يفكر في العودة الآن.