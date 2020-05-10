خليفة الغافري : تسلق الجبال رياضتي المفضلة.. وأنصح بها المغامرون

قال الرياضي خليفة الغافري محترف القفز بالمظلات وسباح الهواء الإماراتي، إن تسلق الجبال والقفز بالمظلات رياضته المفضلة وينصح بها المغامرون الشباب، منوها بأن هذه الرياضة تعلم الصبر، وتبني عضلات الجسم بشكل مثير.
وأوضح أنه تدرب على التسلق والقفز في وقت مبكر، وخلال 6 أعوام الأخيرة حقق1500 قفزة، منها 1209 قفزة حرة، بجانب 327 قفزة من فوق القمم الجبلية الأعلى في الإمارات ودول أخرى.
ولفت إلى أن هذه الرياضة تحتاج إلى قلب جريء، وكانت البداية مجرد تجربة بسيطة، تحولت بعدها مع التكرارإلى عشق وهواية، منوها أنه تدرب كثيرا في مراكز متخصصة من فوق القمم الجبلية في إيطاليا وسويسرا والنرويج وغيرها.
وأشار إلى أنه مع التدريب المستمر، اكتسب المزيد من المهارات البدنية، وتمكن من استخدام اليدين والقدمين وجسمه كله في القفز بصورة صحيحة، حتى لا يتعرض لأي أخطار، بجانب إتقان استخدام المظلات التعامل معها في المواقف الصعبة خلال السباحة في الهواء.
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