أكد هادي خشبة لاعب الأهلي السابق أنه تواجد في نادي بيراميدز؛ لأنه كان خارج الأهلي ولم يكن هُناك تعارض لأنها منافسة طيبة .
وأضاف خشبة في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة"ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن فريق بيراميدز كان يهدف للنجاح وتكوين منظومة قوية تُنافس على جميع البطولات وإبتعدنا عن شراء اللاعبين من الأهلي خوفاً من الإحتقان .
وتابع حققنا الكثير من النجاحات في أول موسم أثناء تواجد حسام البدري ومجلس الإدارة وقتها ومع رحيلهم افتقد الفريق الكثير من التدعيمات، لكن الفريق الحالي يمتلك الكثير من المقاومات لكي يُنافس على جميع البطولات خلال الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خشبة: تواجدت في بيراميدز لأنني كنت خارج الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.