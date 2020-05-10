خشبة: تواجدت في بيراميدز لأنني كنت خارج الأهلي

أكد هادي خشبة لاعب الأهلي السابق أنه تواجد في نادي بيراميدز؛ لأنه كان خارج الأهلي ولم يكن هُناك تعارض لأنها منافسة طيبة .

وأضاف خشبة في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة

"ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن فريق بيراميدز كان يهدف للنجاح وتكوين منظومة قوية تُنافس على جميع البطولات وإبتعدنا عن شراء اللاعبين من الأهلي خوفاً من الإحتقان .

وتابع حققنا الكثير من النجاحات في أول موسم أثناء تواجد حسام البدري ومجلس الإدارة وقتها ومع رحيلهم افتقد الفريق الكثير من التدعيمات، لكن الفريق الحالي يمتلك الكثير من المقاومات لكي يُنافس على جميع البطولات خلال الفترة القادمة.