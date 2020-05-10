عبر الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن حزنه الشديد بسبب إيقاف مسابقة الدوري. الدوري.

وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " حزين من إيقاف الدوري لأنهم حرموني من مشاهدة مباريات الزمالك". مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " حزين من إيقاف الدوري لأنهم حرموني من مشاهدة مباريات الزمالك".

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كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الغلابة : حزين من إيقاف الدوري لأنه حرمني"من مشاهدة مباريات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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