وكيل النني : اللاعب يملك عروضًا من ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا

أكد علاء نظمي وكيل أعمال اللاعب محمد النني، أنه يمتلك عروض من إسبانيا والمانيا وانجلترا ، وسيحسم مصيره مع الأرسنال بنهاية الموسم الجاري. مصيره مع الأرسنال بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف وكيل اللاعب في تصريحات تلفزيونية، أن النني يريد إنهاء مسيرته في أوروبا". تلفزيونية، أن النني يريد إنهاء مسيرته في أوروبا". وأشار، بأنه يمتلك عروض عديدة، لكن النني لم يحسم موقفه وسيكمل إعارته مع بشكتاش حتى نهاية الموسم.

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