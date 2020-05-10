هادي خشبة يكشف عن رأيه في ظهور سيد عبد الحفيظ بأحد البرامج

أكد هادي خشبة نجم الأهلي السابق أنه كان من الأفضل عدم ظهور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في أحد البرامج الترفيهية لأنه قيمة كبيرةوغير مُحبز ظهوره بهذا الشكل.
وأضاف خشبة في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي محمد فاروق أنه على إدارة الأهلي الخفاظ على نجومها والوقوف بجانبهم في هذه المواقف وتدعيمهم من الهجوم عليهم مشدداً على أنمسؤلية التواجد داخل الأهلي تُعد شئ كبير ولابد من الإحتفاظ بقيمة وكيان الأهلي.
وتابع لو كان يعلم مدير الكرة بالأهلي بظهوره في هذا البرنامج فهذ خطأ كبير كان لابد أن يرفضه ، وأعتقد أنه ذهب دون علمه بهذا الأمر .
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