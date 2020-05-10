وكيل الننى : اللاعب سليم ولم يحسم مصيره بعد .. وبشكتاش يحتاج رمضان صبحي

أكد علاء نظمي مدير أعمال محمد النني لاعب المنتخب الوطني، ونادي بشكتاش التركي، سلامة النني، عدم إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن النادي اليوم السبت عن إصابة لاعب، وموظف بالنادي.
وأوضح نظمي أن النني يملك عروضًا من ألمانيا، وإسبانيا، وإنجلترا، ولم يحسم مصيره بعد، وسيناقشها بنهاية الموسم معناديه أرسنال.
وأضاف نظمي في تصريحاته لبرنامج ملعب ONTIME مع شوبير: محمد النني بخير ويشارك في تدريبات بشكتاش النني بخير وبعيد عن إصابات كورونا التي ضربت بشكتاش".
وتاعب:" النني سيكمل إعارته مع بشكتاش وفي نهاية الموسم
وأضاف نظمي:" مستبعد عودته للعب حاليا في مصر أو الخليج النني يمتلك عروض من إسبانيا وألمانيا وانجلترا".
وواصل:" النني يريد إنهاء مسيرته في أوروبا، ولم يطلب من البدري استبعاده من منتخب مصر".
وتابع وكيل النني :" بشكتاش يحتاج للاعب بمواصفات رمضان صبحي ولكن لا أعلم موقف النادي".
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