تحدث الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. الزمالك. وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " كارتيرون مدرب مخه نضيف" وأشار إلي أن كارتيرون نجح مع الزمالك وفاز ببطولتي السوبر المصري و الأفريقي. المذاع على قناة نادي الزمالك: " كارتيرون مدرب مخه نضيف" وأشار إلي أن كارتيرون نجح مع الزمالك وفاز ببطولتي السوبر المصري و الأفريقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الغلابة يكشف رأيه في كارتيرون مدرب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.