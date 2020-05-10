محمد يوسف : تلقيت الكثير من العروض بعد رحيلي عن الأهلي

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنه تلقى الكثير من العروض للعودة للتدريب بعد رحيلي عن القلعة الحمراء لكن الإتفاقات لم تكُتمل. الإتفاقات لم تكُتمل. وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن العروض التي تلقيتها من فرق داخل فاروق أن العروض التي تلقيتها من فرق داخل الدوري المصري لكن الإتفاقات النهائية لم تصل للمرحلة النهائية مُشدداً إلى أنه ينتظر التوقيت المناسب للعودة للتدريب من جديد .

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