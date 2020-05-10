وجه الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، نداء للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون. وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " نفسي أوجه نداء للجهاز الفتي للزمالك يجب الإهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد على أبناء النادي؛ لأن بحب اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين". نادي الزمالك: " نفسي أوجه نداء للجهاز الفتي للزمالك يجب الإهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد على أبناء النادي؛ لأن بحب اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين". وأضاف قائلاً: " عمري ما هنسي كلمة عبدة نصحي لما كان قاعد فى محل الجزارة ودخل عليه عبدة البقال قاله عاوزينك في الأهلي فقال له لو نزلوا الذبيحه وحطوني مكانها مش لن أنتقل للأهلي، لذلك يجب الاعتماد على لاعبي الناشئين بدلاً اللاعبين "المرتزقه"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الغلابة لـ كارتيرون : لازم تعتمد على ناشئين الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.