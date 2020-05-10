رئيس المصري البورسعيدي ينفي وجود عروض لثنائي الفريق

أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه لا صحة لما تردد عن قرب رحيل كريم العراقيومحمود وادي عن النادي البورسعيدي.
وأضاف حلبية في تصريحات تلفزيونية :"لم نتلقىأي عروضا رسمية من أي نادي لضم كريم العراقي أو محمود وادي".
وأرتبط أسم الثنائي في الفترة الأخيرة بالرحيل عن النادي والانتقال لنادي الزمالك.
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