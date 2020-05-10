رئيس المصري البورسعيدي ينفي وجود عروض لثنائي الفريق

أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه لا صحة لما تردد عن قرب رحيل كريم العراقي ومحمود وادي عن النادي البورسعيدي. ومحمود وادي عن النادي البورسعيدي. وأضاف حلبية في تصريحات تلفزيونية :"لم نتلقى أي عروضا رسمية من أي نادي لضم كريم العراقي أو محمود وادي". أي عروضا رسمية من أي نادي لضم كريم العراقي أو محمود وادي". وأرتبط أسم الثنائي في الفترة الأخيرة بالرحيل عن النادي والانتقال لنادي الزمالك.

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